Lecce-Napoli, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Raspadori

LECCE - In casa Lecce Baroni ritrova Umtiti, che riprenderà il suo posto al centro della difesa dopo la squalifica. Al suo fianco conferma per Baschirotto, terzini Gendrey e Gallo, in vantaggio su Pezzella. A centrocampo squalificato Blin, pronto Helgason con capitan Hjulmand e Gonzalez. Confermato Strefezza nel tridente offensivo completato da Ceesay e Di Francesco. Qualche cambio nel Napoli di Spalletti. Confermata la difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui davanti a Meret. In regia Lobotka, con ai lati Anguissa ed Elmas, favorito su Zielinski. Raspadori dal 1' in vantaggio su Simeone. Al fianco dell'ex Sassuolo ecco Lozano e Kvaratskhelia. Out ancora Osimhen.