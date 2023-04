"Calcio is back": la Serie A promuove la sua immagine come mai prima

Il calcio italiano promuove bene, e giustamente, la sua immagine all'estero. E lo fa con un allenatore che ha vinto tutto, Fabio Capello, e due campioni del Mondo: Luca Toni e Fabio Cannavaro, rispettivamente Scarpa d'oro e Pallone d'oro. Il video, girato nella splendida cornice del teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, diffuso in queste ore vede Capello accendere le luci con i due campioni sul calcio italiano alla vigilia del ritorno delle coppe europee. Coppe in cui l'Italia porta sei squadre ai quarti: Milan, Inter e Napoli in Champions, Roma e Juventus in Europa League, Fiorentina in Conference.