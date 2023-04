Atalanta-Bologna dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Atalanta-Bologna

Orario partita: ore 16:30

Canale Tv: Dazn (214), Sky Sport Calcio e Sky Sport (202,251)

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go

Atalanta-Bologna orari e canali

Atalanta-Bologna, match valido per la ventinovesima giornata di campionato, è in programma al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà trasmesso in diretta su Dazn. La gara sarà trasmessa in diretta anche su Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile vedere il match saranno Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K (canale 213).

Dove vedere Atalanta-Bologna in diretta TV

Atalanta-Bologna dove vederla in streaming

La partita di Serie A tra Atalanta e Bologna sarà visibile in streaming scaricando l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook, selezionando la specifica finestra. I clienti Sky, potranno usufruire anche del servizio streaming Sky Go.

Atalanta-Bologna in Diretta: la cronaca

L'Atalanta è reduce da due vittorie consecutive e mira alla zona Champions, non lontanissima visti i pareggi delle milanesi. Ottima la stagione fin qui del Bologna, che con Thiago Motta sta ottenendo grandi risultati. I rossoblù sono infatti ottavi in classifica a quota 40 punti e vengono dal netto (3-0) rifilato all'Udinese allo stadio Dall'Ara. Qui le probabili formazioni.

Atalanta-Bologna segui la diretta sul nostro sito

