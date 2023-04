Quel dettaglio che divide De Laurentiis e Agnelli

Er a il settembre del 2021, quando un distinto imprenditore parlò così delle tenere creature di Aleksander Ceferin, l’avvocato sloveno che presiede l’Uefa: «La Champions e l’Europa League non generano entrate sufficienti per giustificare l’adesione dei club». È uno stralcio ricavato da un’intervista al “Daily Mail” di Londra. Tutto qui? Vorrete scherzare. «Per essere competitivi servono rose di alto livello. Ciò significa che devi spendere di più e i premi in denaro del circo europeo non ne tengono conto. Ecco perché i dirigenti di settore invocano una formula più moderna e redditizia». Pausa. Un giro d’orizzonte e poi: «Bisogna diminuire gli impegni su scala nazionale; bisogna ridurre la taglia, obesa, dei rodei più prestigiosi. Inoltre, urge creare un campionato internazionale basato sulla democrazia dei piazzamenti domestici, stagione per stagione. Ho elaborato un progetto che, alla comunità, garantirebbe la bellezza di 10 miliardi di euro».

Stadio virtuale

Fuochi d’artificio, ultimi botti: «Noi italiani dobbiamo imparare dalla Premier. Se non cambiamo le regole del gioco e non lo rendiamo più brillante, meno ingessato, i giovani ci abbandoneranno e il calcio non sarà più il cuore del villaggio globale. Secondo la ricerca che ho commissionato i soggetti tra gli 8 e i 25 anni hanno smesso di guardarlo e gli preferiscono lo smartphone. Il web, i social e i telefonini sono diavolerie che hanno drasticamente trasformato i nostri figli. Non dico che la moda di assistere alle partite dal vivo morirà, ma ora abbiamo uno stadio virtuale che può attirare miliardi di potenziali clienti a “misurarsi” gli uni contro gli altri. Chissà se riusciremo a riconquistarli allo sport più famoso e influente del mondo».

Avanti popolo, alla riscossa