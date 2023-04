Serie A, un turno di stop a nove calciatori. Il Napoli perde Ndombele

ROMA - Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lega Serie A, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, in merito ai calciatori squalificati che, dunque, salteranno il prossimo turno di campionato. Sono 9 i calciatori fermati per un turno dopo la ventinovesima giornata: Simone Bastoni (Spezia), Matteo Bianchetti (Cremonese), Lassana Coulibaly (Salernitana), Alex Sandro (Juventus), Giangiacomo Magnani e Miguel Veloso (Hellas Verona), Tanguy Ndombele (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna) e Perr Schuurs (Torino). Inoltre, stop di un turno ad Alfredo Magni, preparatore dei portieri del Monza, e a Simone Folletti, preparatore atletico della Juventus. Un turno a Marco Gabriele, dirigente addetto all'arbitro della Lazio, "per avere al 38' del primo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale un gesto irrispettoso, a seguito di una decisione tecnica". Infine, ammende di 5.000 e 2.000 euro rispettivamente a Salernitana e Lazio.