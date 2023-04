Inter-Monza dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Inter-Monza

Orario partita: ore 20:45

Canale Tv: Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go e NOW

Inter-Monza, match valido per la trentesima giornata di campionato, è in programma a San Siro e sarà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Dove vedere Inter-Monza in diretta TV

Inter-Monza, sarà visibile su Dazn e sui canali Sky (Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per vedere la sfida tra nerazzurri e biancorossi in tv, bisognerà connettersi all'app sulle smart tv di ultima generazione. In alternativa si può usare un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX, o una console di gioco come Playstation e Xbox.

Inter-Monza dove vederla in streaming

La partita di Serie A tra Inter e Monza sarà visibile in streaming scaricando l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook, selezionando la specifica finestra. Gli abbonati Sky potranno seguire il match sul servizio dedicato Sky Go. In alternativa è NOW.

Inter-Monza in Diretta: la cronaca

L'Inter di Simone Inzaghi torna a pensare al campionato dopo la bella vittoria ottenuta in Champions League nell'andata dei quarti di finale contro il Benfica in Portogallo. I nerazzurri, a caccia di un posto Champions, vogliono ritrovare la vittoria in campionato, che manca da quattro giornate. Nella scorsa giornata Lukaku e compagni hanno raccolto solo un punto all'Arechi contro la Salernitana. Il Monza di Palladino vuole consolidare la salvezza. I brianzoli sono reduci dal pareggio esterno ottenuto alla Dacia Arena contro l'Udinese (2-2). Qui le probabili formazioni.

