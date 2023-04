Abbraccio Dzeko-Galliani, che siparietto: il labiale è chiaro

MILANO - Edin Dzeko con la maglia del Milan? Sembra complesso, vista l'attuale militanza dell'attaccante bosniaco con l'Inter, ma in verità quella che sembra un'operazione di fantamercato, è stata una possibilità concreta in passato. O almeno, è quanto si evince da un siparietto, con annesso labiale, tra l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, e lo stesso Edin Dzeko nel prepartita di Inter-Monza. I due si sono avvicinati nel prepartita e, dopo un abbraccio, c'è stato uno scambio di battute tra i due e a quel punto il labiale di Galliani appare inequivocabile: "Ho provato a prenderti", ha detto l'ad del Monza, accompagnato dai gesti di entrambi chiaramente riferiti al passato. Vale a dire quando Adriano Galliani era al Milan e Dzeko al Wolfsburg: una vita (calcistica) fa, prima che il bosniaco passasse al City, alla Roma e infine all'Inter, non senza qualche sondaggio dello stesso Monza quando Galliani era caccia di un attaccante.