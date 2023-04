Caro prezzi, le maglie da calcio arriveranno a cifre pazzesche

Arriva una brutta notizia per i tifosi e gli appassionati di calcio di tutta Italia. A partire dalla prossima stagione, infatti, le nuove maglie da gioco delle squadre di Serie A verranno a costare di più. Come riporta Footy Headlines, i marchi Adidas , Nike e Puma provederanno ad aumentare i prezzi dei loro prodotti (divise " Authentic " e " Replica ").

Rincaro prezzi, le nuove maglie costeranno di più: ecco cosa c'è da sapere

I tifosi delle squadre di calcio di tutta Italia prendano nota. Le magliette "Replica" subiranno un rincaro tra il 5 e l'11%, a seconda del marchio. Per quanto riguada Nike e Puma, i loro prezzi aumenteranno del 5,6%, da 90 a 95 euro. Prezzi fino a 100 euro per Adidas (+11,1%). I 100 euro, però, non verranno toccati: il prezzo delle maglie sarà massimo 99,95 euro. Le maglie che subiranno il maggior aumento di prezzo saranno le versioni "Authentic" di Adidas: da 140 a 160 euro (rincaro del 14,3%). Per un kit "Authentic" del marchio Nike ci vorranno 150 euro, 140 euro per Puma. Ecco nel dettaglio i prezzi per le nuove maglie da gioco "Authentic" e "Replica" nella stagione 2023/24:

"AUTHENTIC"

Adidas: 160 euro (da 140 euro)

Nike: 150 euro (da 140 euro)

Puma: 140 euro (nessuna variazione)

"REPLICA"

Adidas: 100 euro (da 90 euro)

Nike: 95 euro (da 90 euro)

Puma: 95 euro (da 90 euro)