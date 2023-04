Torino-Salernitana 1-1: Sanabria risponde a Vilhena

TORINO - La partita della 30ª giornata di Serie A tra Torino e Salernitana termina in pareggio. All'Olimpico Grande Torino la sfida tra le due squadre granata finisce 1-1, con le reti di Vilhena nel primo tempo e nel secondo di Sanabria . Torino migliore nella ripresa, mentre alla Salernitana basta quanto fatto nel primo tempo. Punto importante per la squadra di Sousa in ottica salvezza (ora a +8 sulla zona retrocessione), meno per la squadra di Juric che sale a 39 punti al decimo posto.

Sanabria risponde a Vilhena

Parte molto meglio la Salernitana che trova il vantaggio dopo appena nove minuti grazie a Vilhena: Piatek scarica a rimorchio per l'arrivo proprio dell'olandese che, dal limite dell'area, conclude di sinistro sotto il sette. Al 14' gli ospiti hanno addirittura la chance del raddoppio con Candreva che colpisce il palo alla sinistra di Milinkovic. La squadra di Sousa rimane aggressiva ma al 35' si risveglia il Torino. Radonjic si rende protagonista di un'iniziativa personale sulla fascia, arrivando sul fondo e scaricando la palla in mezzo: il suo cross trova la deviazione di Gyomber che rischia l'autorete, ma viene salvato dalla traversa. Al 38' esce Ricci, causa infortunio al polpaccio. Nella ripresa è un altro Torino. Radonjic e Miranchuk crescono di minuto in minuto e al 57' arriva il pareggio grazie a Sanabria su assist geniale di Miranchuk. La Salernitana fatica a rendersi pericolosa come nel primo tempo e, in quelle poche occasioni in cui riesce a ripartire, perde molti palloni nella metà campo avversaria. Radonjic al 78' impegna Ochoa con un bel destro dal limite, poi all'83' reazione Salernitana che sfiora il vantaggio con Kastanos, ma l'intervento di Rodriguez è decisivo.

Torino-Salernitana, tabellino e statistiche