Fiorentina-Atalanta, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Fiorentina-Atalanta

Orario partita: ore 20:45

Canale Tv: DAZN, Zona Dazn (canale 214)

Pay TV Streaming: DAZN

Fiorentina-Atalanta orari e canali

Fiorentina-Atalanta, match valido per la trentesima giornata di campionato, è in programma allo stadio Franchi di Firenze e sarà trasmesso in diretta su Dazn.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta TV

Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa su DAZN in diretta e in esclusiva. Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire il match su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, una seconda opzione è rappresentata dall’attivazione di ‘Zona DAZN’. In questo caso, la partita sarà visibile tramite decoder satellitare e il canale di riferimento sarà il 214.

Fiorentina-Atalanta dove vederla in streaming

La partita di Serie A tra Fiorentina e Atalanta sarà visibile in streaming su Dazn. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Fiorentina-Atalanta in Diretta: la cronaca

La Fiorentina si presenta all’appuntamento in ottime condizioni. La squadra di Italiano è infatti imbattuta dallo scorso 12 febbraio e da quel momento, se si considerano tutte le competizioni, ha centrato tredici risultati utili consecutivi (11 vittorie). In campionato la Viola è reduce dal pari casalingo contro lo Spezia (1-1). Buono anche il cammino dell'Atalanta in campionato, che arriva al Franchi per rimettersi in carreggiata, dopo il ko contro il Bologna. Orobici in lotta per un posto in Europa. Qui le probabili formazioni.

Fiorentina-Atalanta segui la diretta sul nostro sito

