Pacifici: "Gli arbitri parleranno. Trentalange? E' un mio grande amico"

ROMA - "Il mio programma è di continuità, le elezioni sono sempre un'incognita. Aver ragginto una maggioranza ampia significa che c'è grande unità dentro l'associazione". Lo ha dichiarato, a Radio Sportiva, Carlo Pacifici, neo presidente Aia: "L'emozione e la soddisfazione sono state grandi, nell'Aia ho avuto molti ruoli, non me lo aspettavo: sono orgoglioso. Trentalange? C'è grande amicizia, resta parte integrante dell'assiociazione. Con le dimissioni ha fatto un gesto di responsabilità e dignità". Pacifici poi si sofferma sul meccanismo di promozione degli arbitri: "Abbiamo bisogno di una riduzione di organico per far dirigere di più i nostri arbitri in A e B. Il programma è condiviso col designatore Rocchi, l'allenatore dei nostri arbitri. Sta facendo un grande lavoro valorizzando i giovani, c'è bisogno di un ricambio generazionale, piena fiducia in lui". Queste le priorità: "Sono quattro: il problema della violenza, il doppio tesseramento, valorizzare la nostra tessera e la comunicazione che è molto importante. Dubito che gli arbitri parleranno a fine partita, c'è sempre troppa adrenalina, le dinamiche di quanto accaduto non sono chiare. Di certo - prosegue Pacifici - apriremo alla comunicazione e alla spiegazione degli episodi più importanti per chiarire le dinamiche dell'accaduto. Dobbiamo prenderci le responsabilità degli errori, fanno parte del calcio. Come può sbagliare un giocatore, può sbagliare un arbitro".