Salernitana-Sassuolo, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Tocca a Bajrami?

SALERNO - In casa Salernitana c'è incertezza sul modulo. Possibile chance a destra per Mazzocchi, recuperato Maggiore per la panchina. Valencia indisponibile. Davanti dovrebbero partire titolari Candreva, Kastanos e Dia a supporto di Piatek. Coulibaly e Bohinen in mediana, davanti ad Ochoa ecco Gyomber e Pirola, a sinistra c'è Bradaric. Nel Sassuolo non c'è Berardi, indirsponibile. Nel tridente offensivo spazio a Bajrami con Laurienté e Pinamonti, quest'ultimo favorito a partire titolare a vantggio di Defrel. A centrocampo Maxime Lopez con Frattesi e Matheus Henrique. In difesa davanti a Consigli agiranno Erlic e Ruan, con Toljan e Rogerio sulle fasce.