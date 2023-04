Sampdoria-Spezia, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Lammers?

GENOVA - In casa Sampdoria Sabiri è squalificato. Nuytinck non al 100%, il difensore olandese è da verificare dopo il lavoro in palestra effettuato ieri. Davanti a Ravaglia ecco Amione con Nuytinck, con Zanoli e Augello sulle corsie esterne. In mezzo Winks e Rincon, Leris e Djuricic ai lati. Lammers favorito su Jesé Rodriguez per affiancare Gabbiadini in attacco. Semplici deve fare i conti con l'assenza di Zurkowski. Nel 4-3-3 dello Spezia spazio a Reca sulla fascia sinistra favorito su Bastoni. A destra c'è Amian, al centro Caldara e Nikolaou davanti a Dragowski. Ekdal in regia, con ai lati Esposito e Bourabia. In attacco con Nzola ci sono Gyasi e Verde.