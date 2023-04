Empoli-Inter, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Fiducia a Correa?

EMPOLI - In casa Empoli davanti a Perisan la linea difensiva a quattro sarà composta da Ebuehi, Ismajli (al posto dell'infortunato De Winter), Luperto e Parisi. In regia ecco Grassi, ai lati Fazzini e Bandinelli. Baldanzi sulla trequarti a supporto di Caputo e Satriano. Nell'Inter di Simone Inzaghi sono previsti almeno 4-5 cambi. Davanti con Lukaku dovrebbe partire dal 1' Correa, spazio a Gosens a sinistra. In difesa ecco D'Ambrosio con Acerbi e Bastoni. Attenzione anche a Bellanova e Gagliardini.