La mappa degli allenatori italiani: Toscana leader in Serie A

Tutta l’Europa che conta in poco più di cento chilometri. Succede in Emilia-Romagna e il tragitto è breve: da Piacenza a Reggiolo passando per Parma. Il monopolio delle semifinali di Champions League parte da qui, non era mai successo che nella competizione continentale più importante tre allenatori su quattro arrivassero da una sola regione. Nell’edizione 2019-2020 la Baviera si era fermata a due con i tedeschi Tuchel e Nagelsmann , nati a poco meno di cinquanta chilometri di distanza, e Flick a completare il terzetto teutonico sulla strada verso il trofeo più ambito. Stavolta con Simone Inzaghi (classe 1976), Stefano Pioli (1965) e Carlo Ancelotti (1959) c’è l’opportunità concreta che la finale di Istanbul possa essere tutta emiliana, dando l’ennesimo valore aggiunto alla campagna europea delle squadre italiane in questa stagione.

L'eccezione

L’unico vero ostacolo è il Manchester City, anche se il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sui social ha scherzato per celebrare il primato della propria regione: «Siamo sicuri che Pep Guardiola non abbia origini emiliano-romagnole?».

Tris vincente

Ovviamente per trovare il massimo esperto in materia sul trofeo bisogna andare a Reggiolo, da dove Ancelotti è partito all’assalto delle quattro Champions in bacheca (2003 e 2007 con il Milan, 2014 e 2022 con il Real Madrid), un traguardo che non avrebbe nemmeno immaginato quando ha cominciato ad allenare, con la Reggiana, nel lontano 1995. L’anno dopo andò a Parma, la città del rossonero Stefano Pioli, che in un curioso passaggio di testimone nell’annata 2008-2009 ha allenato a Piacenza, città natale del nerazzurro Simone Inzaghi, cresciuto poi a San Nicolò a Trebbia. Per gli ultimi due tecnici si tratta della prima semifinale di Champions in assoluto e allo stesso tempo diventeranno i protagonisti di un altro record, ossia le cinque sfide compresse in una sola stagione tra Milan e Inter. Forse Inzaghi e Pioli qualche consiglio potrebbero chiederlo proprio ad Ancelotti che da allenatore tra Juventus, Milan e Real Madrid ha vissuto ben otto semifinali di Champions con un ruolino all’attivo grazie a cinque qualificazioni e tre eliminazioni. Nessuno più di lui vanta tante vittorie in semifinale. Stavolta sarà (quasi del tutto) una questione tra corregionali, con il sogno nel cassetto di ritrovarsi in Turchia la notte del 10 giugno.