Salernitana-Sassuolo 3-0: Sousa torna a vincere, +7 sulla zona retrocessione

Salernitana-Sassuolo 3-0: tabellino e statistiche

La Salernitana torna a vincere

I padroni di casa partono bene e al 9' passano in vantaggio: Candreva calcia un corner dalla destra, Gyomber fa da torre di testa per Pirola che, tutto solo, incorna da due passi battendo Consigli. In campo ci sono solo i campani e al 20' raddoppiano: Gyomber crossa dalla destra, Botheim lavora da sponda trovando Dia che anticipa Rogerio e supera al volo Consigli. Ochoa deve mettere le mani al 27', quando neutralizza in tuffo un destro improvviso di Frattesi. I neroverdi chiudono in attacco, ma le squadre vanno al riposo sul 2-0. Al 20' della ripresa, i granata calano il tris. Kastanos serve dalla destra Dia, il quale scarica all'indietro per Coulibaly che dal limite indovina un diagonale chirurgico con il destro che si infila nell'angolino. Non cambia nulla nel finale, con Sousa che conquista la vittoria su Dionisi.