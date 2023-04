Kouamé dedica il gol a Lukaku: cosa vuol dire l'esultanza in Monza-Fiorentina

MONZA - Al fianco di Romelu Lukaku contro il razzismo . Questo il messaggio lanciato da Christian Kouamé , attaccante della Fiorentina che in uno dei match della 31ª giornata di Serie A ha sbloccato il risultato a Monza , siglando il momentaneo 1-0 per la Viola. Una rete che l'ivoriano ha voluto festeggiare 'imitando' l'esultanza che nell'andata delle semifinali di Coppa Italia era costata il secondo giallo (e dunque l'espulsione) al belga dell'Inter dopo il rigore trasformato in casa della Juve.

Il retroscena

Come il nerazzurro si era portato l'indice alla bocca chiudendo gli occhi per reagire agli insulti di una parte del pubblico presente allo Stadium, anche Kouamé dopo il gol al Monza ha voluto zittire idealmente i razzisti con lo stesso gesto, 'copiando' anche il saluto militare che Lukaku (squalificato ma poi 'graziato' dal presidente federale Gravina) aveva già sfoggiato in nazionale. Era accaduto dopo una rete segnata alla Svezia in una gara di qualificazione a Euro 2024, allora dedicata al compagno di nazionale Jérémy Baffour Doku (quel giorno assente per infortunio), che gioca nel Rennes e festeggia così abitualmente le sue marcature.