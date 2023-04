Harakiri Fiorentina: avanti 2-0, si fa rimontare e perde 3-2 a Monza

MONZA - Gol ed emozioni allo U-Power Stadium dove il Monza supera con un'incredibile rimonta la Fiorentina (3-2) nel match valido per la 31ª giornata di Serie A e centra così il secondo successo di fila dopo quello ottenuto a San Siro contro l'Inter. Un ko che frena la rincorsa in classifica della Viola, galvanizzata dalla qualificazioni alle semifinali di Conference League ma costretta a fermarsi dopo otto risultati utili consecutivi in campionato.