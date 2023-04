De Siervo annuncia: "Pronti a lanciare la Radio TV della Serie A"

SAN PAOLO (Brasile) - Nuova importante tappa del roadshow della Lega di Serie A. Durante lo Sports Summit davanti ad una platea di media, broadcaster, fondi, Leghe internazionali e club, l'ad della Lega Luigi De Siervo ha ribadito l’interesse del mercato internazionale per il calcio Italiano: "Questo nostro intervento qui in Brasile, che rientra nel road show internazionale intrapreso, è un nuovo passaggio della nostra strategia di sviluppo estero, di diritti media e della volontà della Lega di interagire sempre più direttamente con i diversi Paesi nel mondo. Siamo in prima linea nel metaverso, nel SAOT, nel virtual coach, tutti segnali che stiamo andando nella giusta direzione per poter mostrare un prodotto calcio italiano sempre più competitivo e in prima linea".