Inter-Juve: dove vederla

MILANO - Allo stadio Giuseppe Meazza, San Siro, va in scena Inter-Juve , gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia . Fischio d'inizio alle ore 21. Dirige l'arbitro Doveri della sezione di Roma .

Inter-Juve, gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, è in programma allo stadio Giuseppe Meazza, San Siro e sarà trasmesso in diretta esclusiva su Canale 5.

Inter-Juve, sarà trasmessa in esclusiva in chiaro in tv su Mediaset, precisamente su Canale 5.

Il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juve, sarà visibile anche in streaming, grazie al servizio Mediaset Infinity, fruibile attraverso l'app (disponibile per device portatili) e il sito. Basterà registrarsi e accedere, per poi selezionare l'evento alla sezione dirette.

Inter-Juve, atto quarto. Dopo le due sfide in campionato e la gara di andata (1-1 all'Allianz Stadium), la squadra di Inzaghi e quella di Allegri, saranno ancora una volta di fronte per un posto nella finale di Coppa Italia, in programma il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma. L’Inter è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 13 sfide contro la Juve in Coppa Italia (5V, 6N), i due successi bianconeri nel periodo sono però entrambi arrivati in semifinale (gennaio 2016 e febbraio 2021). La Juve ha sempre superato il turno nelle cinque semifinali di Coppa Italia disputate contro l’Inter (nelle stagioni 1937/38, 1982/83, 2003/04, 2015/16 e 2020/21) – più nel dettaglio, i bianconeri sono rimasti imbattuti in nove di queste 10 sfide (4V, 5N).

