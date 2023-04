Lecce, punti pesanti per la salvezza: Strefezza piega l'Udinese su rigore

LECCE - Esulta il Lecce di Baroni, che al Via del Mare, nell'anticipo della trentaduesima giornata di serie A, supera di misura (1-0) l'Udinese di Andrea Sottil. Dopo otto partite senza i tre punti, i salentini si rilanciano nella corsa salvezza: giallorossi provvisoriamente a +5 sul Verona terzultimo, in attesa anche della partita dello Spezia contro il Monza. In avvio ci prova il Lecce con Strefezza su calcio di punizione, tiro deviato involontariamente da Colombo sopra la traversa. Poi ancora salentini pericolosi con Oudin, ma la sfera su suggerimento di Strefezza dalla destra, esce di poco. Nell'azione c'è anche un tocco di mano di Bijol, ma il ceck del Var esclude un possibile calcio di rigore per i pugliesi. Così si fa vedere anche l'Udinese, con un colpo di testa di Bijol e con una gran girata di Lovric, respinta alla grande da Falcone. Infine è Walace ad andare al tiro dalla distanza: palla di poco alta sopra la traversa. La prima frazione si chiude sullo 0-0. Nella ripresa gli sforzi salentini vengono premiati, prima Di Francesco spreca il vantaggio e poi si vede annullare il gol. Ma al 62' l'equilibrio lo rompe Strefezza su rigore: punito dal Var il contrasto tra Udogie e Gendrey. Decisivo Falcone su Ehizibue. Termina 1-0.