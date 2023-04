Classifica Serie A: ecco perché il Milan è quarto e la Roma quinta

Perché il Milan è davanti

Seguendo in ordine i criteri presi in considerazione per stilare la classifica, si parte con i punti ottenuti negli scontri diretti che sono in parità (all'andata finì 2-2) come la differenza reti negli scontri diretti. Uguale anche la differenza reti generale (+14 per entrambe) e a risultare determinante è così il numero generale di reti segnate, ultimo criterio preso in considerazione prima del sorteggio: il Milan con 52 reti all'attivo è dunque per ora davanti alla Roma che ne ha segnate 44.

