Serie A, Torino-Atalanta 1-2: Zapata riaccende la corsa Champions

TORINO - Nell'anticipo serale della 32ª giornata, successo pesantissimo dell'Atalanta, che passa in casa del Torino per 2-1 e torna prepotentemente in corsa per un posto in Champions League: il capolavoro firmato da Zapata nel finale, porta la Dea a -2 da Milan e Roma.

Allievo contro maestro, Gasperini lezione a Juric

L'Atalanta scesa in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino, con l'intenzione di approfittare del pareggio tra Roma e Milan, mette subito in riga i granata, reduci dal successo sulla Lazio, ma che non riescono a replicare la prestazione vincente. In un primo tempo dominato dall'Atalanta, il gol che manda le squadre al riposo con il vantaggio degli orobici lo firma Zappacosta, che con un tirocross a pelo d'erba sorprende un indeciso Milinkovic-Savic. Nel secondo tempo il Toro accenna una reazione, neanche troppo convincente, ma al 75' agguanta il pari con con Sanabria, che ribadisce in rete la respinta di Sportiello sul tiro di Miranchuk, L'Atalanta si riversa in avanti e all'88' un lampo di Zapata, che irride la difesa granata e infila il 2-1, regala tre punti di platino alla squadra di Gasperini.

