Roma-Milan, la moviola: Orsato gestisce con i cartellini. Regolari i gol

Daniele Orsato gestisce con i cartellini (5 in totale) un match duro ma sempre corretto. Con due episodi da lente d’ingrandimento, comunque giudicati positivamente. Il primo è il contatto tra Mancini e Giroud nell’area della Roma, al minuto 11, che provoca l’infortunio di Kumbulla (il francese cade sull’albanese, che si fa male): non è da rigore. Il secondo è il fallo di Ibañez su Saelemaekers: l’arbitro ammonisce il brasiliano, che entra durissimo e rischia una sanzione decisamente più pesante.

Disciplinare

Due ammonizioni nel primo tempo: Tomori interviene in modo scomposto su Belotti e Matic (era diffidato) arriva in netto ritardo su Bennacer. Nella ripresa puniti col cartellino Ibañez, Krunic (troppo irruento su Bove) e Cristante che ferma De Ketelaere in campo aperto. Niente da eccepire.

Gol, azioni ok

Regolare il contatto “spalla a spalla” tra Mancini e De Ketelaere dal quale nasce la rete di Abraham. Al Var rivedono tutto e convalidano. In occasione dell’1-1, Mancini e Ibañez lamentano invece due falli di Origi e dello stesso De Ketelaere, prima del gol siglato da Saelemaekers; tutto regolare, non sembrano esserci gli estremi per annullare.

Var: Di Paolo 6

Controlli rapidi ed efficaci.