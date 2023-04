Giudice sportivo, Matic fermato e ammenda alla Roma: le decisioni

Una giornata di squalifica per Matic della Roma e Tomori del Milan, è quanto ha comunicato il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in riferimento agli anticipi della 32ª giornata di Serie A, in particolare a Roma-Milan giocata sabato. Il centrocampista giallorosso e il difensore rossonero erano diffidati ed entrambi hanno rimediato un cartellino giallo che gli farà saltare il prossimo impegno di campionato (Monza-Roma e Milan-Cremonese). Ammonizione con diffida invece per l'allenatore del Monza Raffaele Palladino e ammende per Lecce, Roma, Spezia e Torino.