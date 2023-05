Giudice sportivo, due turni a Pinamonti. Cremonese, multa per lancio d'acqua!

Stop per Paulo Sousa

Tre i giocatori sanzionati con una giornata: Georgios Kyriakopouylos, del Bologna, Fabien Maxime Lopez, del Sassuolo, e Alessio Romagnoli, della Lazio. Una giornata di squalifica anche a Paulo Sousa, tecnico della Salernitana espulso per proteste durante il match in casa del Napoli.

Insulti e lancio d'acqua: Cremonese multata

Multata per 10 mila euro la Cremonese per cori di insulti all'arbitro con lanci d'acqua al suo indirizzo a fine gara. Di 4 mila il Napoli, per lancio di bengala in campo da parte dei tifosi, e di 2 mila il Bologna per lo stesso motivo. Squalificati, tutti per una giornata, diversi partecipanti dello staff di panchina, e tutti per proteste: Salvatore Avallone, della Salernitana, Federico Dall'Asta, della Cremonese, Sean Sogliano, del Verona, e il preparatore atletico della Cremonese, Francesco Bertini.