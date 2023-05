Juve-Lecce, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Chance Bonucci?

LECCE - Nella Juve Allegri si affiderà al turnover per dosare le energie in vista anche dell’Atalanta. Soprattutto in mediana dove, a parte l'assenza di Pogba, gli altri hanno speso molto in stagione. Turno di riposo per Rabiot e verosimilmente anche per Locatelli. Il reparto quasi inedito con Paredes in regìa e Fagioli e Miretti mezzali. Sugli esterni, De Sciglio appare in vantaggio su Cuadrado mentre Kostic è in ballottaggio con Iling-Junior. In difesa tornerà Bremer con Danilo e ci dovrebbe essere una nuova chance per Bonucci. In attacco, Di Maria (o Milik) e Vlahovic, con Kean, ieri in gruppo, che potrebbe tornare tra i convocati. Nel Lecce non ci sarà Strefezza squalificato. Per sostituirlo sulla destra dell'attacco, il francese Oudin, l'alternativa è il giovane islandese Helgason.