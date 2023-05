Salernitana-Fiorentina, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Chance Piatek?

SALERNO - Nella Salernitana Candreva, uscito nell’intervallo al Maradona per problemi ad un polpaccio, è indisponibile. Qualche novità potrebbe esserci in attacco e a centrocampo. Piatek spera di giocare e potrebbe farlo con Dia alle sue spalle al posto di Candreva. Ma c’è Botheim che scalpita. Anche Bohinen spera in una maglia da titolare. Come lui pure Nicolussi Caviglia e Maggiore. Nella Fiorentina Italiano deve fare i conti con il forfait Amrabat. Buona notizia invece sul fronte rientri: da ieri ha ripreso a lavorare in gruppo Bonaventura che, smaltiti i guai all'adduttore, è stato convocato anche verrà risparmiato in vista del Basilea. E molte scelte saranno improntate alla gestione delle energie: dovrebbero tornare in campo parte dei titolari che con la Sampdoria sono rimasti a riposo, a cominciare da Terracciano. In difesa possibili due cambi, con Quarta e Igor che dovrebbero agire assieme a Dodo e Biraghi sugli esterni. In mediana in pole Castrovilli e Mandragora, sulla trequarti i dubbi maggiori. I favoriti sembrano essere Ikoné, Barak e Kouame. Davanti probabile il ritorno di Cabral.