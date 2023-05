Monza-Roma, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Bove titolare?

MONZA - Tante assenze nella Roma: da Smalling a Llorente, da Karsdorp a Belotti fino allo squalificato Matic. Ma tutti sono al seguito della squadra per fare quadrato. Rebus in difesa: con Mancini e Ibanez unici centrali a disposizione, il tecnico potrà o giocare con la difesa a quattro oppure optare per quella classica a tre ma con l’utilizzo di uno tra Celik e Spinazzola, con il primo favorito. L’altra possibilità meno probabile riguarda l’impiego del giovane Keramitsis dal primo minuto. Con il 3-4-2-1 sulle fasce potrebbero quindi giocare Zalewski ed El Shaarawy con la coppia Bove-Cristante in mezzo al campo e l’utilizzo di Solbakken e Pellegrini alle spalle di Abraham.