Lazio-Sassuolo diretta 1-0: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - Sei partite alla fine, sei finali da vincere. La Lazio contro il Sassuolo si deve rimettere in cammino per la Champions dopo le due sconfitte consecutive. “Così in Champions non ci andate”, aveva detto Sarri dopo il ko con l’Inter. Serve una svolta nel momento più importante della stagione. All’Olimpico arriva il Sassuolo, fischio d’inizio alle ore 21.

21:37

37' - Lazio vicina al raddoppio

Bella combinazione Vecino-Lazzari, con il terzino che si invola verso la porta e in area rientra sul mancino: tiro un po' debole, Consigli blocca a terra. Ottima occasione per la Lazio.

21:31

31' - Prima grande occasione per il Sassuolo

Frattesi dalla sinistra mette sul secondo palo una bella palla per Matheus Enrique, che in scivolata trova solo l'esterno della rete. Sassuolo pericoloso e vicino all'1-1.

21:27

27' - Primo giallo della partita

Laurentiè ferma Lazzari involato sulla fascia, è giallo per l'esterno del Sassuolo.

21:20

20' - Zaccagni sfiora il palo

Altra ripartenza di Felipe Anderson sulla destra, poi palla a Vecino e scarico per Zaccagni. Tiro a giro, non trova la porta. Sesto tiro nello specchio per i biancocelesti in questo inizio di partita.

21:14

14' - Gol della Lazio con Felipe Anderson

Passaggio illuminante di Marcos Antonio per Felipe Anderson: stop del numero sette e destro vincente. Lazio in vantaggio, questa volta davvero. Tutto buono.

21:13

13' - Immobile vicino al gol

Passaggio in profondità di Zaccagni per Immobile, che da posizione defilata prova a calciare a giro: respinge Consigli, sulla ribattuta Vecino non trova la porta.

21:12

12' - Ci prova Luis Alberto

Tiro da fuori area, con il destro, per Luis Alberto. Palla fuori.

21:10

10' - Gol annullato

Risultato ancora sullo 0-0. Irrati sembra prima fischiare il gol (dato per regolare), poi ha aspettato altro controllo Var. Annullato. C'era una posizione di fuorigioco di Immobile ad inizio azione.

21:07

7' - Segna la Lazio, segna Immobile

Passaggio filtrante di Marcos Antonio per Vecino, che dona un pallone solo da appoggiare in rete a Immobile. Irrati aspetta l'ok del Var: buona la posizione di Vecino. Lazio in vantaggio.

21:02

2' - Subito doppia occasione per la Lazio

Frattesi sbaglia, Felipe Anderson rientra e calcia: para Consigli. Sulla respinta ci prova Marcos Antonio con il mancino, fuori di poco.

21:00

1' - Inizia Lazio-Sassuolo

Si parte! È iniziata Lazio-Sassuolo all'Olimpico. Primo pallone per i biancocelesti vestiti con la divisa da casa. Maglia nero-verde per gli ospiti.

20:35

Le parole di Provedel

"È una gara molto importante, arriviamo da due risultati negativi, ma a questo punto della stagione sono tutte importanti. Purtroppo non abbiamo raccolto nelle ultime per demeriti nostri. Cercheremo di farlo oggi, perché è di vitale importanza portare a casa dei punti. In questo momento dobbiamo pensare solo a fare il nostro meglio, tutto ciò che è nelle nostre mani deve essere fatto nel modo migliore". Così Ivan Provedel a Lazio Style Channel nel pre partita.

20:30

I numeri di Lazio-Sassuolo

La Lazio ha battuto 11 volte il Sassuolo in Serie A (3N, 5P), la Juventus è l’unica squadra ad aver ottenuto più successi contro i neroverdi nel massimo campionato (14). Il Sassuolo ha segnato in tutte le nove trasferte contro la Lazio in Serie A (14 gol); i neroverdi hanno disputato più gare esterne andando sempre a segno nella competizione solamente contro l’Atalanta (10).

20:15

Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Radu, Fares, Hysaj, Gila, Basic, Bertini, Milinkovic, Pedro, Romero, Cancellieri. All.: Maurizio Sarri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Matheus Enrique; Berardi, Defrel, Laurienté. A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Alvarez, Konradsen, Romagna, Bajrami, Toljan, Erlic, Thorstvedt. All.: Alessio Dionisi.

20:00

Lazio, serve rispondere alla Juve

Lazio momentaneamente terza. La Juve, con la vittoria sul Lecce per 2-1, è passata al secondo posto in attesa del risultato dei biancocelesti all'Olimpico. Bianconeri sopra di due punti. Serve una vittoria per tornare secondi.

19:50

Lazio, la formazione ufficiale

Lazio (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

19:45

Lazio, ora tocca a te

Servono risposte sul campo dopo le sconfitte con Torino e Inter. La Champions è tutta nelle mani della Lazio, pronta a sfidare il Sassuolo all'Olimpico alle ore 21. Sarri non potrà contare su Romagnoli (squalificato) e Cataldi (non convocato per infortunio).