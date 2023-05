Tifosi Samp lanciano soldi finti a Lotito, tensione alle stelle: ecco il motivo

MILANO - Attimi di tensione a Milano dove, in occasione dell'assemblea della Lega Serie A, è andata in scena la contestazione degli ultras della Sampdoria delusi e arrabbiati con l'ex presidente Massimo Ferrero per una crisi societaria che finora non ha trovato soluzione. Circa 30 i tifosi blucerchiati che si sono riuniti per contestare la Lega Serie A e la richiesta di prendere provvedimenti dopo l'interruzione di Samp-Spezia per 7 minuti (a causa del lancio di fumogeni in campo).