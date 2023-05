Serie A, Lecce-Verona 0-1: Ngonge riapre la corsa salvezza

Lecce-Verona 0-1: statistiche e tabellino

Lampo Ngonge, Lecce in ginocchio

Parte forte l'Hellas Verona che al Via del Mare con Djuric colpisce la traversa dopo appena 90 secondi. Sempre l'attaccante bosniaco dopo qualche minuto tenta ancora il tiro, questa volta è Falcone che con un miracolo manda la palla in calcio d'angolo. Non si fa abbattere il Lecce che cerca di creare occasioni, senza mai tirare veramente nella porta avversaria. Partita molto accesa come testimoniano anche i cartellini: tre nel primo tempo di cui due per proteste. Non sono mancate le scintille: la posta in palio è la salvezza. Nella ripresa il copione non cambia con il Verona più coraggioso, ma poco concreto, così eccetto una doppia occasione per Abilgaard e Magnani, accade poco. Fino al 71', quando Ngonge, entrato in campo da una manciata di minuti, ad inventare il gol che decide il match e rimescola le carte nella lotta per la salvezza.

