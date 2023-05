Lazio-Lecce, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Tocca a Marcos Antonio?

ROMA - Dopo 3 ko nelle ultime 4 partite, la Lazio di Sarri deve trovare punti preziosi in ottica Champions League. Contro il Lecce ci sarà la miglior formazione biancoceleste, tenendo conto dell'indisponibilità di Cataldi e delle non perfette condizioni di Vecino. In regia dunque probabile chance dal 1' per Marcos Antonio, con ai lati Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Dietro Romagnoli e Casale formano la coppia di centrali difensivi, Lazzari e Hysaj terzini. Tra i pali Provedel. In attacco Immobile sarà sostenuto nel consueto tridente con Felipe Anderson e Zaccagni. Pronto dalla panchina Pedro. Qui Lecce: Falcone in porta, in difesa ci saranno Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo. In regia Hjulmand, Blin e Oudin mezzali. Nel tridente offensivo spazio per Strefezza, Colombo (in vantaggio su Ceesay) e il recuperato Banda.