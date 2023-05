Verona-Torino, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Schuurs?

VERONA - Nel 3-4-2-1 dell'Hellas Verona largo a Montipò tra i pali; Magnani, Hien e Dawidowicz formano il terzetto difensivo. Zaffaroni conferma Abildgaard in mezzo al campo con Tameze. Faraoni e Lazovic sugli esterni. Ngonge candidato ad una maglia sulla trequarti con Verdi a supporto di Djuric. Chance di recupero per Lasagna. QUI TORINO: Juric può contare sul recupero quasi certo di Schuurs, che dovrebbe tornare al suo posto al centro della difesa con Djidji e Buongiorno. Se non dovesse farcela l'ex Ajax, è pronto Rodriguez. Tra i pali Vanja Milinkovic-Savic. Sulle fasce ecco Singo e Rodriguez, in regia Ricci e l'ex Ilic. Miranchuk e Vlasic agiranno sulla trequarti a supporto di Sanabria.