Fiorentina-Udinese, probabili formazioni, consigli fantacalcio. Jovic dall'inizio?

FIRENZE - Dopo le fatiche di Conference League, la Fiorentina di Italiano torna a concentrarsi sul campionato. Torna dal 1' Milenkovic con Igor, ai lati Venuti e Terzic. In porta Terracciano. Amrabat e Duncan in regia, sulla trequarti Kouame, Castrovilli e Saponara a supporto di Jovic. QUI UDINESE: Sottil dovrà ancora rinunciare con ogni probabilità a Beto. Davanti a Silvestri ecco il terzetto difensivo composto da Becao, Bijol e Perez. Ebosele e Udogie sugli esterni, in mezzo al campo Walace con Lovric e Samardzic. Davanti Pereyra a sostegno di Nestorovski.