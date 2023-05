Formazioni Spezia-Milan, chi gioca e le scelte di Pioli: diretta

LA SPEZIA - Semplici non dovrebbe stravolgere la formazione, pur ritrovando Zurkowski fra i convocati. Davanti a Dragowski confermato il 4-3-3 con Amian e probabilmente Reca sulle fasce e la coppia centrale Wisniewski-Nikolaou . A centrocampo potrebbe avanzare Ampadu insieme a Bourabia ed Ekdal , mentre in avanti alle spalle di Nzola dovrebbero esserci Gyasi e Verde , con Shomurodov in panchina.

QUI MILAN: per il doppio bivio, ci siamo. Sull’aereo del Milan decollato verso Pisa, prima che la squadra si trasferisse a La Spezia, non sono saliti nemmeno Krunic e Messias dopo la mazzata dell’infortunio di Bennacer: il doppio inconveniente impoverisce un reparto, la trequarti, in cui il grande assente rossonero è sempre Leao. Vincere contro lo Spezia questa sera è cruciale per non correre il rischio di farsi tagliare fuori dalla volata-Champions. Se l’Atalanta nel pomeriggio dovesse fare risultato pieno a Salerno, metterebbe fiato sul collo al Milan agganciandolo al quinto posto. Con Bennacer ko anche Messias e Krunic. Il tecnico si affida a Pobega.

Probabili formazioni Spezia-Milan

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Nikolaou, Wisniewski, Reca; Bourabia, Ampadu, Ekdal; Gyasi, Nzola, Verde. Allenatore: Semplici. A disposizione: 1 Zoet, 22 Marchetti, 21 Ferrer, 29 Caldara, 24 Kovalenko, 25 Esposito, 72 Cipot, 77 Zurkowski, 14 Shomurodov, 19 Krollis. Indisponibili: S. Bastoni, Bech, Holm, Maldini, Moutinho, Sala, Zovko. Squalificati: Agudelo. Diffidati: Amian, Ekdal, Gyasi, Holm.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Origi; Rebic. Allenatore: Pioli. A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 2 Calabria, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 7 Adli,

14 Bakayoko, 40 Vranckx, 90 De Ketelaere, 9 Giroud. Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Ibrahimovic, Krunic, Leao, Messias

Squalificati: Thiaw. Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic.

ARBITRO: Doveri di Roma 1

