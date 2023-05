Formazioni Fiorentina-Udinese, chi gioca e le scelte di Italiano: diretta

FIRENZE - Italiano non pare destinato a operare troppo turnover per l'Udinese. Almeno una pedina per reparto verrà confermata, non in attacco dove è out Cabral. Davanti a Terracciano si rivedranno in difesa Venuti e Biraghi sulle fasce con Quarta e Igor coppia centrale, Castrovilli e Mandragora in mediana più Ikoné, Barak e Saponara a sostegno di Jovic. Qui Udinese: lunga la lista degli indispinobili di Sottil, che rinuncia ancora a Beto e si affida al 3-5-1-1: Becao, Bijol e Perez davanti a Silvestri, Ebosele, Samardzic, Wallace, Lovrice Udogie in mezzo, con Nestorowski supportato da Pereyra.