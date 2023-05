Verona-Torino 0-1: decide un gol pazzesco di Vlasic

VERONA - Al Bentegodi decide una rete di Vlasic: il Torino batte il Verona con il risultato finale di 1-0. La rete decisiva arriva al 29' della prima frazione di gioco quando Vlasic, dalla distanza, esplode un gran sinistro indirizzando la sfera all'incrocio dei pali, proprio lì dove il portiere avversario Montipò non può arrivare. Prima del gol-partita, gara equilibrata e combattuta con entrambe le squadre a caccia del vantaggio. Dopo la rete di Vlasic, il Verona (che ha perso Magnani dopo 20') non si abbatte e cerca di pungere col duo Tameze-Lazovic. Nella ripresa, condizionata dagli infortuni (tre per il Verona, uno per il Torino) ritmi più spezzettati, con il Verona che va a caccia a più riprese del pareggio; nel finale i granata sfiorano invece il raddoppio. Ultimo sussulto al 43' quando Braaf spreca una ghiottissima ripartenza per il Verona, che al triplice non raccoglie punti per la propria corsa salvezza.