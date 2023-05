Nuovo bando diritti tv Serie A: otto formule e tutte le novità

Un puzzle con molteplici incastri possibili. Da qui la Lega Serie A spera di ottenere la composizione più redditizia per il calcio italiano. Una volta modificato lo statuto con la centralizzazione dell’archivio corrente, ieri a Milano l’assemblea dei club ha approvato all’unanimità il nuovo bando dei diritti televisivi , che tra le diverse novità prevede - in termini di durata, dalla stagione 2024/2025 - anche la soluzione quinquennale e quadriennale, oltre a quella canonica del triennio. Includendo le componenti commerciali, di archivio e di diritti accessori (tra cui la novità delle immagini dal pullman) si parte da un obiettivo minimo di 1,2 miliardi a stagione con una crescita fino al 20% in caso di assegnazione lunga cinque anni, con relativo target minimo fissato a 1,44 miliardi a stagione. In quest’ultimo caso per il quinquennio intero si arriverebbe a 7,2 miliardi.

I dettagli del nuovo bando

Nel nuovo bando per ciascuna finestra temporale sono previsti 8 pacchetti. Fermo restando il modello misto attuale tra Dazn e Sky, sul piano della co-esclusiva si va da quello con tutte le 10 gare a testa condivise a quello con 9 gare condivise e una - quella del sabato sera - venduta singolarmente sul mercato con la possibilità (volendo) di trasmettere in chiaro. Sul fronte dell'esclusiva, invece, spicca il cosiddetto modello Spagna, con 3 giornate assegnate a un operatore (per esempio Amazon, legato ad altre logiche di mercato) e le restanti 35 divise tra due operatori con 5 partite a testa. A questo segue il modello del 7 più 3, con possibilità di salire a 8 in esclusiva oppure a 9 più quella del sabato sera venduta singolarmente. Risalta, infine, il modello misto con sei partite in esclusiva, tre in co-esclusiva e a parte il big match del Saturday Night, una formula che prevede anche l’ingresso in corsa di nuovi broadcaster per allargare la platea fino a un massimo di quattro.

Nuovo bando, parla De Siervo

«Stavolta partiamo con il bando in netto anticipo rispetto al passato» ha commentato l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che entro una settimana vorrebbe pubblicare il bando per poi attendere le offerte al massimo entro un mese, prima di entrare in trattativa privata. Sul tavolo ci sono anche i piani B e C se le offerte non fossero giudicate adeguate. Prima il tentativo con un nuovo bando attraverso gli intermediari indipendenti, poi il famigerato canale della Lega - creato con il sostegno di un istituto finanziario - che avrebbe come minimo un orizzonte temporale di 10 anni.