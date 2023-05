Sassuolo-Monza 1-2: Ciurria e Pessina ribaltano il gol di Berardi

REGGIO EMILIA - Un gol di Pessina nei minuti di recupero permette al Monza di espugnare il Mapei Stadium. Gli uomini di Palladino si sono imposti con il risultato di 2-1 al termine di una gara divertente e ricca di colpi di scena. I padroni di casa avevano chiuso in vantaggio il primo tempo, grazie ad una rete segnata in pieno recupero da Berardi. L'attaccante del Sassuolo segna dal dischetto il suo decimo centro in campionato.