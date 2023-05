Formazioni Torino-Fiorentina, chi gioca e le scelte di Italiano: diretta

TORINO - In casa Torino quasi tutti recuperati: l'unico a restare fuori è Radonjic, mentre sono rientrati man mano in gruppo Miranchuk e Sanabria: il problema muscolare che sembrava poterlo tagliare fuori si è rivelato essere solo un affaticamento, può giocare anche dal primo minuto, se no potrebbe essere Pellegri a partire dal 1'. Juric ha saltato la conferenza stampa per febbre, dovrebbe recuperare per sedersi in panchina. In casa Fiorentina, dopo le fatiche di Conference e in vista di quelle di Coppa Italia, si profila massiccio turnover: all’appello mancheranno Bonaventura (squalificato) Amrabat e Gonzalez, stremati dopo il Basilea. Tanti altri titolari si preannunciano in panchina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Biraghi e Cabral. In porta si dovrebbe rivedere Cerofolini con la linea a quattro di difesa composta da Venuti e Terzic sulle fasce più Martinez Quarta e Igor coppia centrale. In mediana Mandragora e Duncan mentre davanti, a supporto probabilmente di Jovic, agiranno Kouame e Saponara sulle fasce con Barak perno centrale.