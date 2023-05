Formazioni Udinese-Lazio, chi gioca e le scelte di Sarri: diretta

UDINE - Nell'Udinese rientra Beto dopo quattro turni di forzato stop, ma probabilmente inizierà in panchina. Si annuncia grave invece l’assenza dello squalificato Becao. Nella Lazio, emergenza in regia. Con Cataldi e Marcos Antonio out, ci si aggrappa a Vecino, ma è complicato ipotizzarlo per 90': Luis Alberto è il piano B, anche in corsa: prevista staffetta. In panchina ci saranno i soli Basic e Bertini: il croato entrando porterebbe Luis Alberto ad accentrarsi. L'emergenza è tale che anche Patric è stato provato in quel ruolo. In difesa erano da valutare i fastidi all’inguine di Marusic, ieri regolarmente in gruppo. Alla vigilia invece si è fermato Pellegrini. Sarri potrebbe rilanciare il montenegrino a destra con Hysaj confermato a sinistra, oppure puntare su Lazzari con il conseguente spostamento di Marusic sulla fascia opposta. In attacco Immobile al centro del tridente, ai lati sempre in vantaggio Felipe Anderson e Zaccagni su Pedro.