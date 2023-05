Formazioni Empoli-Juve, chi gioca e le scelte di Zanetti e Allegri: diretta

EMPOLI - Nell'Empoli mancherà Baldanzi , impegnato con l’Under 20 ai Mondiali in Argentina. In avanti toccherà a Fazzini alle spalle di Caputo , mentre in mezzo si rivede Bandinelli al posto di Marin che è infortunato.

QUI JUVE: Oltre a Pogba, Allegri non avrà gli squalificati Danilo e Cuadrado e si affiderà al turnover per gestire le energie. In attacco dovrebbe toccare alla coppia Milik-Kean, con Chiesa e Di Maria pronti a subentrare. A centrocampo la novità sarà il giovane Barbieri, esterno classe 2002 della Next Gen, alla seconda da titolare in serie A dopo il debutto contro il Sassuolo, che prenderà il posto di Cuadrado. A sinistra tornerà Kostic mentre in regìa ci sarà Paredes con Locatelli e Miretti interni. In difesa, invece, Alex Sandro tornerà dal primo minuto con Gatti e Bremer mentre in porta Szczesny dovrebbe dare spazio a Perin. Prima chiamata anche per altri due ragazzi della seconda squadra, il difensore Riccio e il centrocampista Sersanti.

Probabili formazioni Empoli-Juve

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Zanetti. A disposizione: 22 Ujkani, 1 Perisan, 26 Tonelli, 30 Stojanovic, 14 Pjaca, 32 Haas, 55 Vignato, 8 Henderson, 3 Cacace, 9 Satriano, 91 Piccoli, 23 Destro. Indisponibili: De Winter, Walukiewicz e Marin. Squalificati: -. Diffidati: Fazzini, Henderson, Bandinelli, Satriano.

JUVE (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Locatelli, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Kean. Allenatore: Allegri.

A disposizione: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 51 Riccio, 55 Sersanti, 25 Rabiot, 43 Iling-Junior, 7 Chiesa, 22 Di Maria, 9 Vlahovic. Indisponibili: Kaio Jorge, De Sciglio, Soulé, Bonucci, Pogba, Fagioli. Squalificati: Danilo, Cuadrado. Diffidati: -.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

