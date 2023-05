Champions League, cinque in corsa per due posti: la situazione

ROMA - Nel giorno della penalizzazione della Juve decisa dalla Corte federale arriva un nuovo verdetto per il campionato della Serie A. Il -10 inflitto ai bianconeri spalanca infatti le porte della Champions League alla Lazio con due turni di anticipo sulla fine del torneo. Con due posti già assegnati al Napoli scudettato e ai bianconcelesti di Sarri (resta ora da vedere solo in che posizione chiuderanno), ne restano altrettanti da conquistare con 180' ancora a disposizione per le cinque squadre che restano in corsa. Con l'arrivo di due squadre a pari punti contano gli scontri diretti, mentre nel caso siano tre o più squadre a terminare il campionato a pari punti entrerà in gioco la classifica avulsa. Ecco la situazione e il calendario di Inter, Milan, Atalanta, Roma (che può comunque qualificarsi in Champions vincendo la finale di Europa League contro il Siviglia) e Juve.