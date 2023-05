Fiorentina-Roma, la moviola: sull’1-1 viola Mandragora si appoggia

Seconda direzione arbitrale in cinque giorni per Ayroldi, dopo un’assenza dal campo durata dodici giornate. Il totale è di nove ammonizioni (compresa quella per Mourinho che salterà lo Spezia). Sui tre gol si passa attraverso un controllo Var per il primo (quando Belotti parte in posizione regolare, avviando l’azione dell’1-0 è tenuto in gioco da Martinez Quarta) mentre il pari della Fiorentina viene convalidato nonostante le proteste giallorosse: Mandragora svetta su Missori appoggiandosi un po’ - non abbastanza secondo la valutazione di Ayroldi - prima che il pallone arrivi a Jovic. Qualche scintilla, anche tra le due panchine, nel secondo tempo. Lamentele viola per il contatto tra Mancini e Milenkovic nell’area romanista, a dodici minuti dalla fine. Tolto un possibile rigore a Italiano, quando il contrasto Missori-Terzic segue quello (sanzionato) tra Sottil e lo stesso Missori.