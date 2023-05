Formazioni Bologna-Napoli, chi gioca e le scelte di Motta e Spalletti: diretta

BOLOGNA - Nel Bologna ci sarà ancora Marko Arnautovic al centro dell’attacco, Verso la panchina, di nuovo, Zirkzee. Con la squalifica di Orsolini rientra in gioco Aebischer, che giocherà a destra mentre Barrow sarà l’uomo sulla sinistra. Nel Napoli Mario Rui e Politano non ce la fanno. A destra manca Lozano, da un po’, è squalificato Elmas. Da quella parte potrebbe toccare a Raspadori oppure a Zerbin lì. Spalletti vorrebbe dare minutaggio a chi ne ha avuto poco: in porta più Gollini di Meret; e in difesa, Ostigard è in vantaggio su Rrahmani. Di Lorenzo si è allenato poco, ha voglia di esserci ma la cautela può anche consigliare di non rischiarlo, lasciando che a destra ci vada Bereszynski. Certezze in mezzo al campo, Anguissa-Lobotka-Zielinski.