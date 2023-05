Formazioni Lazio-Cremonese, chi gioca e le scelte di Sarri: diretta

ROMA - Nella Lazio, Pedro va verso una maglia da titolare nel tridente con Immobile e Zaccagni, con quest'ultimo che dovrebbe avere la meglio su Felipe Anderson. A centrocampo Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Vecino, favorito su Marcos Antonio. Il brasiliano aveva riportato un problema alla caviglia sinistra contro il Milan. Out Cataldi e Marusic. In difesa Patric rincorre Casale per affiancare Romagnoli, sulle fasce Lazzari e Hysaj davanti a Pellegrini e all'opzione Radu, che dovrebbe trovare spazio in corsa per il saluto. Qui Cremonese: con Carnesecchi tra i pali, le corsie del pacchetto arretrato dovrebbero essere affidate a Sernicola e Valeri, con in mezzo Lochoshvili e Vasquez. Galdames dietro le due punti Okereke e Ciofani.