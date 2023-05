Formazioni Juve-Milan, chi gioca e le scelte di Allegri e Pioli: diretta

TORINO - Nella Juventus Allegri è tentato dal tridente. Con Vlahovic al massimo in panchina dal via, il riferimento centrale dovrebbe essere Milik: è in ballottaggio con Kean, con Di Maria e Chiesa a completare il reparto. Il sistema di gioco potrebbe essere il 3-4-3: mediana imperniata su Locatelli e Rabiot, con Cuadrado a destra e Kostic (in concorrenza con Iling-Junior) a sinistra. In difesa, Alex Sandro non è al meglio: spazio a Danilo e Bremer. Per l'altro posto duello Gatti e Rugani. In caso di 3-5-2 Miretti (o Paredes) in più a centrocampo, a scapito di uno tra Chiesa e Di Maria. Qui Milan: Pioli metterà in campo la miglior formazione possibile. Giroud uomo d’area, supportato da Leao e Diaz sulla trequarti, sulla stessa linea dovrebbe esserci anche Messias e non Saelemaekers. A centrocampo giocheranno sia Tonali che Krunic. In difesa Thiaw dovrebbe vincere il ballottaggio con Kjaer e giocare accanto a Tomori. Calabria e Theo Hernandez completeranno la difesa.