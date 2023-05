Supercoppa, alla Lazio l'ultimo pass per Gedda: ecco gli accoppiamenti

ROMA - La vittoria contro la Cremonese nell'ultima gara stagionale all'Olimpico ha garantito alla Lazio (già qualificata per la prossima Champions League) un posto nella prossima Supercoppa , in programma con il nuovo format nel gennaio del 2024 a Gedda, in Arabia Saudita .

Supercoppa, alla Lazio l'ultimo posto

Per la prima volta infatti a sfidarsi non saranno solo le vincenti di Serie A e Coppa Italia ma quattro squadre, con l'aggiunta della finalista della Coppa Italia e della seconda classificata in campionato. I biancocelesti, con un ultimo turno di Serie A da disputare, non sono ancora certi del secondo posto ma possono essere superati solo dall'Inter che ha già staccato il pass trionfanfo in Coppa Italia contro la Fiorentina, a sua volta qualificata (in qualità di finalista) come il Napoli vincitore dello scudetto. Già definiti gli accoppiamenti.

Supercoppa, gli accoppiamenti

Napoli-Fiorentina

Inter-Lazio