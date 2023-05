Bologna-Napoli, la moviola: Marcenaro non fa danni. Giusto annullare il 3-2

Bologna-Napoli

Marcenaro: 6

Non fa danni Marcenaro e di questi tempi è già qualcosa: piccoli errori (anche di posizione, spesso si trova ad intralciare le operazioni), ma la partita è stata abbastanza facile, due squadre senza obiettivi se non personali. L’arbitro che qualcuno vorrebbe già internazionale (non il solo, eh? In lizza anche Colombo e - ma sarebbe un errore visto il campionato fatto - Ayroldi jr) dal primo gennaio 2024 la chiude con 27 falli fischiati e 4 cartellini gialli.